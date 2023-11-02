أكاديمية التميز المالي والمحاسبي تحتفي بـتخريج أكثر من 100 مشارك بدرجة الماجستير في المالية والمحاسبة

وخاطب المرشد الخريجين الـ 105، قائلًا: "الشباب مثلكم الآن، وفي جميع أنحاء العالم، يسهمون في بناء مستقبلٍ باهر، وأنا على يقين أن بمقدوركم أيضًا الإسهام في بناء هذا المستقبل المشرق لأنكم جزء رئيس في التحولات الكبرى التي تشهدها المملكة، وبتخرجكم اليوم، تقطعون خطوةً مهمةً جدًا في مشواركم المهني، لكن لا بد من الاستمرار في التطوير الذاتي، واقتناص الفرص والعمل الدؤوب والكفاح".