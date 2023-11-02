أكاديمية التميز المالي والمحاسبي تحتفي بـتخريج أكثر من 100 مشارك بدرجة الماجستير في المالية والمحاسبة

نظمت أكاديمية التميز المالي والمحاسبي، في العاصمة الرياض، حفل تخرجها الثاني، واحتفت بـ 105 خرّيجين، يمثلون الدفعة الثالثة والرابعة من برنامج الإثراء، أحد البرامج الأساسية في الأكاديمية، والذي يمنح شهادة الماجستير في المالية والمحاسبة من جامعة (IE) الإسبانية، من خلال التدريب على يد نخبةٍ من خبراء ومتخصصي المجال.
نُظم الحفل برعاية وحضور النائب التنفيذي للرئيس وكبير الإداريين الماليين في أرامكو السعودية، الأستاذ زياد المرشد، وعدد من المسؤولين وكبار الشخصيات، يتقدمهم رئيس جامعة (IE)، وطاقم الأكاديمية.
وفي كلمة له بهذه المناسبة، قال الأستاذ زياد المرشد: "اليوم، نواصل جني ثمار جهودنا في تطوير شبابنا وشاباتنا، حيث نعيش عصر التحولات الكبرى في عالم يتغير من حولنا باستمرار، وفي وقت نشهد فيه حقبة ازدهار وتحول اقتصادي هائل في ظل رؤية المملكة 2030، وفي ظل الفرص الكبيرة، والاحتياجات الكبيرة أيضًا فإن رأس المال وحده لا يكفي لذلك نحتاج لـرأس المال البشري".
وخاطب المرشد الخريجين الـ 105، قائلًا: "الشباب مثلكم الآن، وفي جميع أنحاء العالم، يسهمون في بناء مستقبلٍ باهر، وأنا على يقين أن بمقدوركم أيضًا الإسهام في بناء هذا المستقبل المشرق لأنكم جزء رئيس في التحولات الكبرى التي تشهدها المملكة، وبتخرجكم اليوم، تقطعون خطوةً مهمةً جدًا في مشواركم المهني، لكن لا بد من الاستمرار في التطوير الذاتي، واقتناص الفرص والعمل الدؤوب والكفاح".
ودعا الخريجين والخريجات إلى استغلال شهاداتهم في تغيير العالم للأفضل، وإطلاق العنان لأفكارهم المبتكرة والاستمتاع بعملهم، مضيفًا: "لستم مجرد أسماء أو أرقام، بل أنتم المستقبل".
ومن جهته، عبّر المدير العام لأكاديمية التميز المالي والمحاسبي، بدر الدويس، عن حفاوته البالغة بالخريجين، منوّهًا في كلمةٍ ألقاها بأنّ أكاديمية التميز ماضيةٌ في تطوير رؤاها وخططها بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وأضاف: "هدفنا نقل المعارف والخبرات من نخبة المنظمات المالية العالمية المرموقة وقادة الصناعة والأعمال، مانحين من الفرص ما يبني جيلًا واعدًا متخصصًا يسهم في تطوير القطاع المالي والاستثماري ويرسّخ المكانة الاقتصادية لهذا الوطن المعطاء".
يذكر أن أكاديمية التميز المالي والمحاسبي يمثل أعضاؤها المؤسسون نخبة من المنظمات المالية والعالمية المرموقة وقادة الصناعة والأعمال، من أبرزهم (أرامكو السعودية، البنك الأهلي السعودي، سيتي بنك، ديلوويت، إرنست آند يونغ، غولدمان ساكس، أتش أس بي سي بنك، جي بي مورغان، كى بى ام جى، مورقان ستانلي، المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.)
وتعتمد الأكاديمية عدة برامج أساسية وتنفيذية، بهدف إعداد خريجين وقادة متخصصين في الشؤون المالية والمحاسبية، يتمتعون بمستوياتٍ عُليا من المهارة والدراية تمكنهم من المراتب القيادية التي تعزز مكانة المملكة في أسواق المال العالمية.