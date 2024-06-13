إدانة 10 مستثمرين بمخالفة نظام السوق المالية وإلزامهم ومستثمرة أخرى بدفع 101.7 مليون ريال وسجن أحدهم

ووفقاً لهيئة السوق المالية، فإن لجنة الاستئناف أصدرت قرارها القطعي بإدانة مشعل بن عبدالله بن عبدالمحسن الخضري، ونايف بن عبدالله بن عبدالمحسن العلي، وعبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالمحسن الخضري، وغادة بنت عبدالله بن عبدالمحسن الخضري، وسامي بن عبدالله بن عبدالمحسن الخضري، وفواز بن عبدالله بن عبدالمحسن الخضري، وجميل بن عبدالله بن عبدالمحسن الخضري، وعلي بن عبدالله بن عبدالمحسن الخضري، وفوزي بن عبدالله بن عبدالمحسن العلي، وفوزية بنت عبدالله بن عبدالمحسن العلي، وذلك لثبوت إدانة فواز بن عبدالله بن عبدالمحسن الخضري عن التصريح ببيان غير صحيح في الإعلان المنشور لشركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري المدرجة في السوق المالية بتاريخ 2018/06/05م، والذي تضمّن الإشارة إلى تعديل توصية مجلس الإدارة للجمعية العامة غير العادية بزيادة رأس مال الشركة بمبلغ يصل إلى 257,000,000 ريال كحد أقصى بدلاً عن 208,000,000 ريال، حيث يتم منح الأسهم الجديدة مقابل تسوية الديون المستحقة لشركة أبناء عبدالله عبد المحسن الخضري للاستثمار القابضة، وأن سعي شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري للاستثمار القابضة (مساهم كبير) لزيادة نسبة ملكيتها في أسهم شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري المدرجة في السوق المالية، يعد مؤشراً إيجابياً وقوياً على رغبتها في تقديم المزيد من أوجه الدعم الاستراتيجي للشركة حالياً ومستقبلاً؛ وذلك بهدف التأثير على سعر الورقة المالية أو بهدف حث الآخرين على شراء الورقة المالية "لشركة أبناء عبدالله بن عبدالمحسن الخضري"؛ مما أعطى انطباعاً إيجابياً وأثّر على سعر سهم "شركة الخضري المدرجة" تسبب في ارتفاعه في اليومين التاليين للإعلان، ثم قيام المدان من خلال المحفظة الاستثمارية العائدة لشركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري للاستثمار القابضة ببيع إجمالي عدد (2,178,173) سهم من الأسهم المملوكة لها في "شركة الخضري المدرجة" بتاريخ 2018/06/06م وتاريخ 2018/06/07م، مما لا ينسجم مع الهدف المعلن عنه بدعم شركة الخضري القابضة للشركة المدرجة، وكذلك مسؤوليته عن إغفال الإفصاح عن التطورات الجوهرية المتمثلة في سحب عدد من مشاريع "شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري" خلال الفترة من تاريخ 2017/05/30م حتى تاريخ 2020/01/13م، ليتم إصدار عقوبة بالسجن عليه لمدة ستة أشهر.