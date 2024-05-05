993 زيارة للمنشآت التجارية ترصد 56 مخالفة وتحرّر 73 إنذاراً في رفحاء

وأوضحت "البلدية" أنه جرى رصد 56 مخالفة، وتحرير 73 إنذاراً، وإصدار 168 رخصة، فيما بلغ عدد الشهادات الصادرة 66 شهادة، ومصادرة 241 كيلو من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك؛ كما قامت بلدية رفحاء بإزالة 147 مترًا مكعبًا من مخلفات الأنقاض.