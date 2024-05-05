993 زيارة للمنشآت التجارية ترصد 56 مخالفة وتحرّر 73 إنذاراً في رفحاء

نفّذت أمانة منطقة الحدود الشمالية؛ ممثلة ببلدية محافظة رفحاء، 993 زيارة رقابية؛ منها 482 زيارة لأعمال الرقابة الصحية، و123 زيارة لأعمال الرقابة الفنية، و388 زيارة لرقابة الأسوق، وذلك خلال شهر أبريل الماضي 2024م.
وأوضحت "البلدية" أنه جرى رصد 56 مخالفة، وتحرير 73 إنذاراً، وإصدار 168 رخصة، فيما بلغ عدد الشهادات الصادرة 66 شهادة، ومصادرة 241 كيلو من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك؛ كما قامت بلدية رفحاء بإزالة 147 مترًا مكعبًا من مخلفات الأنقاض.
وبيّنت أن الفرق الرقابية مستمرة في تكثيف جولاتها الميدانية للرقابة على جميع المنشآت، مشددةً على أنه لن يُتهاون مع المنشآت المخالفة، تعزيزًا للدور الحيوي للقطاع البلدي وتحسين جودة الحياة.