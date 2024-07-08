"ترى بتحتاجونه".. حملة إعلامية تطلقها "تقييم" لرفع الوعي بالمهنة

يُذكر أن الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين هي الجهة المنظّمة لمهنة التقييم، وتعمل على وضع الأنظمة والتشريعات التي تتيح للمقيّمين ممارسة أعمالهم وفقاً لمعايير التقييم المعتمدة، وتقوم على تأهيل الأعضاء واعتمادهم، إلى جانب زيادة الوعي بمهنة التقييم، والرقابة على منشآت التقييم، كما أن لديها عديداً من الاعتمادات المتبادلة مع المنظمات الدولية الرائدة في مهنة التقييم، وهي عضو معتمد في مجلس معايير التقييم الدولية IVSC.