"ترى بتحتاجونه".. حملة إعلامية تطلقها "تقييم" لرفع الوعي بالمهنة

أطلقت الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين "تقييم"، حملة إعلامية بعنوان "ترى بتحتاجونه"، وذلك تجسيداً لأحد أهم أدوارها في رفع الوعي بمهنة التقييم، والدور المحوري الذي يقوده المقيّم المعتمد مع عديدٍ من القطاعات الحيوية في المملكة.
وأوضحت "تقييم" أن المقيّم المعتمد يعمل وفق أفضل المعايير المعتمدة في المجال، ويقدم تقييمات للأصول الملموسة، كتقييم العقارات بمختلف أنواعها، وتقييم الآلات والمعدات والممتلكات المنقولة، والأصول غير الملموسة كتقييم المنشآت الاقتصادية، إضافة إلى تقييم أضرار المركبات، وتقييم المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، مما يسهم في اتخاذ القرار المالي السليم، ويسهم في رفع الثقة بالتعاملات المالية، وحفظ حقوق المستفيدين.
وبلغ عدد منشآت التقييم المرخصة 318 منشأة في مختلف مناطق المملكة ومدنها، ويستعين المستفيدون بالمقيّم المعتمد لعددٍ من الأغراض؛ كالبيع والشراء والتمويل والتأمين والتصفية والاستحواذ وغيرها من الأغراض.
يُذكر أن الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين هي الجهة المنظّمة لمهنة التقييم، وتعمل على وضع الأنظمة والتشريعات التي تتيح للمقيّمين ممارسة أعمالهم وفقاً لمعايير التقييم المعتمدة، وتقوم على تأهيل الأعضاء واعتمادهم، إلى جانب زيادة الوعي بمهنة التقييم، والرقابة على منشآت التقييم، كما أن لديها عديداً من الاعتمادات المتبادلة مع المنظمات الدولية الرائدة في مهنة التقييم، وهي عضو معتمد في مجلس معايير التقييم الدولية IVSC.