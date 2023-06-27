"هدية" تقدم أكثر من 5 ملايين وجبة إطعام وسقيا للحجاج

تقدم جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية، خلال موسم حج هذا العام 1444، أكثر من مليوني وجبة إطعام، وأكثر من ثلاثة ملايين عبوة سقيا لحجاج بيت الله الحرام، تتنوع بين وجبة حاج، ووجبات الاستقبال والسقيا في مراكز توجيه الحجاج، والمنافذ الحدودية، ومحطات قطار المشاعر ابتداءً من غرة ذي القعدة وحتى وداع الحجاج من نقاط المغادرة.