في العرض العسكري "فداء".. العنصر النسائي وعروض الإبهار البصري بالسلاح المتناسق مع الموسيقى

بمشاركة أكثر من 2800 فرد من النساء والرجال من 16 قطاعًا أمنيًّا بوزارة الداخلية في العرض العسكري "فداء"، الذي يُعد الأول في نوعه في السعودية، تم إدخال العنصر النسائي في عروض الإبهار البصري بالسلاح المتناسق مع الموسيقى للمرة الأولى. واحتوى العرض على أول موسيقية عسكرية. كما تميز العرض بإدخال موسيقي "الأوركسترا" للمرة الأولى في العروض العسكرية.
وقدَّم المشاركون المهارات الفردية في الضبط والربط العسكري، واستعراض وتمثيل 7 لوحات ومقطوعات موسيقية مختلفة، فيها انعكاس لرسالة الأمن الممتد منذ تأسيس الدولة السعودية.
ويرمز عنوان العرض العسكري "فداء" إلى بذل الروح والدفاع عن الوطن ومكتسباته على مَرّ الزمان.
وتفصيلاً، شاركت وزارة الداخلية وقطاعاتها الأمنية بعرض عسكري موسيقي ضمن فعالية يوم التأسيس، بالتعاون مع وزارة الثقافة، تحت عنوان (فداء)، جسَّدت من خلاله رسالة الأمن الممتد منذ تأسيس الدولة السعودية، والمحافظة على الأمن والأمان.
وجاء اختيار عنوان (فداء) رمزًا لما قدمه رجال الأمن من تضحيات وبذل للدفاع عن الوطن ومكتسباته.. وشُكل بصخور رمزًا إلى القوة والصلابة. واشتمل العرض على موسيقى عسكرية.
وكانت وزارة الثقافة قد نظمت أمس فعالية "مسيرة التأسيس"، التي أُقيمت على طريق الأمير تركي بن عبدالعزيز الأول بالرياض، وسط مشاركة أكثر من 4800 مؤدٍّ، مشتملة على عرض عسكري لوزارة الداخلية، وعروض أخرى لفنون أدائية شعبية، ومجسمات فنية، تُمثل القيم والعناصر الثقافية السعودية.
وقدمت وزارة الداخلية وقطاعاتها الأمنية عرضًا عسكريًّا موسيقيًّا بعنوان (فداء)، جسدت من خلاله رسالة الأمن الممتد منذ تأسيس الدولة السعودية، والمحافظة على الأمن والأمان، ورمزية لما يقدمه رجال الأمن من تضحيات وبذل للدفاع عن الوطن ومكتسباته.