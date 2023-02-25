في العرض العسكري "فداء".. العنصر النسائي وعروض الإبهار البصري بالسلاح المتناسق مع الموسيقى

بمشاركة أكثر من 2800 فرد من النساء والرجال من 16 قطاعًا أمنيًّا بوزارة الداخلية في العرض العسكري "فداء"، الذي يُعد الأول في نوعه في السعودية، تم إدخال العنصر النسائي في عروض الإبهار البصري بالسلاح المتناسق مع الموسيقى للمرة الأولى. واحتوى العرض على أول موسيقية عسكرية. كما تميز العرض بإدخال موسيقي "الأوركسترا" للمرة الأولى في العروض العسكرية.