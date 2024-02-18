"جمعية الاستشارات التسويقية" تطلق مبادرة المجتمع التسويقي "تسويقونه"

ولفت إلى أن الجمعية لمست أثناء مرحلة التخطيط لمبادرة المجتمع التسويقي "تسويقونه" تعاونًا كبيرًا ومساندة من كافة المنظمات المعنية بالتسويق سواء على مستوى التعليم أو التدريب، أو الاستشارات التسويقية والاتصالية، أو الأعمال التنفيذية، موضحًا أنها ستوقع ثلاث اتفاقيات تمثل باكورة الشراكات التعاونية القائمة على تبادل المصالح والمنافع، متوقعًا توقيع المزيد منها في الأشهر القليلة المقبلة.