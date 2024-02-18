"جمعية الاستشارات التسويقية" تطلق مبادرة المجتمع التسويقي "تسويقونه"

دشنت جمعية الاستشارات التسويقية مبادرة المجتمع التسويقي "تسويقونة" في أمسية حافلة أمس بالرياض؛ لتوسيع نطاق الاهتمام بالشأن التسويقي كعنصر بالغ الأهمية لتنمية الأعمال، بمشاركة واسعة من نخبة من المهنيين والأكاديميين المتخصصين في مجال التسويق والمجالات ذات الصلة.
شمل برنامج الحفل استعراضًا واسعًا لخطوات عمل الجمعية، حيث أوضح رئيس مجلس إدارة جمعية الاستشارات التسويقية عبدالعزيز الوصيفر أن منظمات القطاع غير الربحي ومنها الجمعيات المهنية، تشهد منذ أكثر من سبعة أعوام أزهى عصورها حيث التوجيه والتحفيز والدعم للمبادرين بتأسيس الجمعيات المهنية ضمن توجهات رؤية السعودية 2030 لتقوم بدورها الهام والحيوي في دعم الجهود الحكومية والخاصة للإسهام في تنظيم وتطوير صناعة المهن المتخصصة فيها وحماية كافة أطرافها.
وبيّن أن جمعية الاستشارات التسويقية تم تأسيسها من قبل نخبة من المتخصصين والمهتمين بصناعة التسويق؛ بهدف حوكمتها لرفع كفاءة وحدات منظومتها وعملياتها ومخرجاتها لتلعب دورها المنشود والمأمول في تعزيز مرتكزات التنمية، موضحًا أنها ستقدم خدمات تسويقية نوعية بمقابل بالتعاون مع شركائها من القطاع الخاص وفق معايير مهنية قياسية.
وبين "الوصيفر" أن الجمعية طورت مبادرة المجتمع التسويقي التي تشتمل على 12 مشروعًا تنفيذيًا تعمل مجتمعة من خلال استراتيجية تشغيلية تقوم على الشراكات مع جميع وحدات منظومة صناعة التسويق؛ للمشاركة الفاعلة بالارتقاء في صناعة التسويق بالمملكة إنتاجًا واستهلاكًا وأثرًا محليًا وإقليميًا وعالميًا.
ولفت إلى أن الجمعية لمست أثناء مرحلة التخطيط لمبادرة المجتمع التسويقي "تسويقونه" تعاونًا كبيرًا ومساندة من كافة المنظمات المعنية بالتسويق سواء على مستوى التعليم أو التدريب، أو الاستشارات التسويقية والاتصالية، أو الأعمال التنفيذية، موضحًا أنها ستوقع ثلاث اتفاقيات تمثل باكورة الشراكات التعاونية القائمة على تبادل المصالح والمنافع، متوقعًا توقيع المزيد منها في الأشهر القليلة المقبلة.
من جانبه، قال المستشار والمشرف العام على مبادرة المجتمع التسويقي "تسويقونة" الدكتور محمد العوض: إن المبادرة ستقدم حلولًا استراتيجية وشمولية وجذرية لقضايا صناعة التسويق وستعمل جاهدة للإسهام في القيام بدور نظام التحكم لمنظومة وحدات صناعة التسويق بمدخلاتها وعملياتها ومخرجاتها لتحقق في مجملها أفضل النتائج المرجوة منها والإسهام في تحقيق الأهداف التنموية المستدامة.
وبين "العوض" أن مبادرة "تسويقونه" ستتصدى لعدة قضايا أهمها توفير الكوادر الوطنية المميزة والمؤهلة تأهيلًا نوعيًا.
وكشفت الجمعية للمجتمع التسويقي في هذه الأمسية عن استهدافها الإسهام في بناء بصمة تسويقية سعودية ذات طابع عالمي من وراء إطلاق هذه المبادرة النوعية التي تستهدف أيضًا حوكمة صناعة التسويق، وتحقيق أهدافها التنموية المستدامة، وتطوير الجوانب المعرفية والمهارية والثقافية والتنسيقية، وتعزيز التعاون والمساندة من خلال نظم الاشتراكات والتأهيل والتدريب والإنتاج المطبوع والمرئي والمسموع، والاستشارات التسويقية، واستثمار وسائط الإعلام الرقمي الجديد وحلقاته الصوتية والمرئية والحسابات الداعمة على منصات التواصل الاجتماعي.
واشتملت الأمسية على ندوة مصاحبة بعنوان "حوكمة صناعة التسويق"، وهي إحدى مشاريع " تسويقونة "، فيما ينتظر أن تتيح فرص توحيد الاتجاه بتكثيف جهود خبراء المجال والعاملين فيه نحو تحقيق أهداف العمل التسويقي، ورفع المستوى العام وتنمية المهارات الشخصية والمهنية من خلال الحوارات والنقاشات المهنية التي تهيئ إمكانية تبادل المعارف والخبرات والتعاون والاستثمار.
كما يتيح هذا التوجه دورات تدريبية مكثفة على أيدي خبراء في مجالات التسويق لمحتاجيها وخاصة حديثي التخرج مدعومة بفرص الاستقطاب والتوظيف، وفتح فرص تواصل دائمة مع محترفي التسويق، والاطلاع على أحدث الأفكار والنظم والأدوات والتقنيات المستحدثة في صناعة التسويق.