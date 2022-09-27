أمير الرياض ونائبه يهنئان ولي العهد بمناسبة رئاسته مجلس الوزراء

وقال الأمير فيصل: "يشرفني أن أقدم إلى سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- خالص التهنئة والتبريكات على هذه الثقة الملكية الكريمة، التي تأتي معززة لما يتمتع به سموه من نظرة ثاقبة وقيادة حازمة ورؤى طموحة لتحقيق مستقبل زاهر لهذا الوطن الغالي، وهو ما شهدته السعودية خلال السنوات الماضية من حراك غير مسبوق بخطى متسارعة، واستراتيجيات طموحة، وسعي دؤوب لتحقيق نهضة تنموية شاملة".