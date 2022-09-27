أمير الرياض ونائبه يهنئان ولي العهد بمناسبة رئاسته مجلس الوزراء

رفع الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، باسمه ونيابة عن أهالي منطقة الرياض، أصدق التهاني والتبريكات بمناسبة الأمر الملكي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –حفظه الله- بأن يكون صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيسًا لمجلس الوزراء -حفظه الله-.
وقال الأمير فيصل: "يشرفني أن أقدم إلى سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- خالص التهنئة والتبريكات على هذه الثقة الملكية الكريمة، التي تأتي معززة لما يتمتع به سموه من نظرة ثاقبة وقيادة حازمة ورؤى طموحة لتحقيق مستقبل زاهر لهذا الوطن الغالي، وهو ما شهدته السعودية خلال السنوات الماضية من حراك غير مسبوق بخطى متسارعة، واستراتيجيات طموحة، وسعي دؤوب لتحقيق نهضة تنموية شاملة".
وأضاف بأن "ما تحقق من إنجازات كبرى خلال السنوات الماضية، وما أُعلِن من خطط ومشروعات بفضل توجيهات سيدي خادم الحرمين الشريفين، ومتابعة واهتمام سمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، يبشر بمستقبل مشرق لهذا الوطن، ويؤكد استمرارية السعي لتحقيق ما يليق بقيمة هذا الوطن وأبنائه".
وسأل الأمير فيصل في ختام تصريحه المولى العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على هذا الوطن أمنه وأمانه.
كما رفع الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة الرياض، أصدق التهاني والتبريكات بمناسبة الأمر الملكي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –حفظه الله- بأن يكون صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيسًا لمجلس الوزراء -حفظه الله-.
وقال: "يشرفني أن أرفع إلى سمو سيدي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- أصدق التهاني والتبريكات على هذه الثقة الملكية الكريمة من مولاي خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله-؛ فهو خريج مدرسة خادم الحرمين الشريفين، وعراب رؤية السعودية 2030، التي تسعى إلى تحقيق أعلى الطموحات والإنجازات، وتعزيز مكانة السعودية على الصعيد العالمي".
وأضاف بأن هذا الوطن الغالي في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- يشهد نهضة وطنية شاملة، وخططًا طموحة، وتطويرات واستراتيجيات وطنية لتعزيز مكانة السعودية ومكانتها المستحقة على المستويَيْن الإقليمي والعالمي، واستشراف المستقبل بخطى ثابتة واقتصاد متنوع ومشروعات مختلفة.. وسيعزز هذا الأمر الملكي من التطور والنماء الذي تشهده السعودية في مختلف المجالات.
وفي ختام تصريحه سأل نائب أمير منطقة الرياض الله سبحانه أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يعز هذا الوطن، ويديم عليه الأمن والاستقرار والازدهار.