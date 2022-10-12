مذكرة تفاهم بين "عِلم" ووزارة الاتصالات برواندا على هامش "جيتكس 2022"

وقعت شركة "عِلم" رائدة الحلول الرقمية، أمس، مذكرة تفاهم مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والابتكار برواندا، على هامش معرض جيتكس 2022م المقام في دبي؛ لدراسة آفاق التعاون والفرص المشتركة.
ومثّل الشركة خلال التوقيع الرئيس التنفيذي للشركة الدكتور عبدالرحمن بن سعد الجضعي، فيما مثّل الوزارة سفير رواندا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة إيمانويل هاتيجيكا.
وقال المتحدث الرسمي نائب الرئيس التنفيذي للتسويق في شركة "عِلم" ماجد بن سعد العريفي: هذه الخطوة تأتي ضمن اهتمام الشركة بالتوسع في الأعمال في الأسواق الدولية.
وأضاف: المذكرة تتضمن تطوير الخدمات الإلكترونية الحكومية والاستشارات في مجالات المشاريع، علاوة على البحث عن الفرص المشتركة في المجالات ذات العلاقة.
وأردف "العريفي": يأتي هذا التعاون في الوقت الذي تقود فيه رواندا مجلس "أفريقيا الذكية"، والإسهام في تحقيق التحول الرقمي وتبنّي الرقمنة من أجل نقل الاقتصاد إلى مرحلة جديدة متقدمة، من خلال مشاركة الخبرات المتراكمة لـ"علم"، وتحويل مجموعة من الممارسات إلى الواقع العملي؛ ومنها تعزيز البنية التحتية الرقمية من خلال خدمات المنصات والتقنيات الرقمية الجديدة بما يضمن تحسين جودة الحياة في الأسواق التي تعمل بها الشركة.