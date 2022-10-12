مذكرة تفاهم بين "عِلم" ووزارة الاتصالات برواندا على هامش "جيتكس 2022"

وأردف "العريفي": يأتي هذا التعاون في الوقت الذي تقود فيه رواندا مجلس "أفريقيا الذكية"، والإسهام في تحقيق التحول الرقمي وتبنّي الرقمنة من أجل نقل الاقتصاد إلى مرحلة جديدة متقدمة، من خلال مشاركة الخبرات المتراكمة لـ"علم"، وتحويل مجموعة من الممارسات إلى الواقع العملي؛ ومنها تعزيز البنية التحتية الرقمية من خلال خدمات المنصات والتقنيات الرقمية الجديدة بما يضمن تحسين جودة الحياة في الأسواق التي تعمل بها الشركة.