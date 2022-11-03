"أسواق العثيم" تُطْلق حملة ضخمة تشمل آلاف الجوائز القيّمة

أطلقت شركة "أسواق العثيم" حملة ضخمة بمناسبة مرور 66 عاماً على تأسيس الشركة، تحت شعار "66 عاماً.. منكم وفيكم".
بدأت الحملة يوم الأربعاء الموافق 2022/11/2، وتستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 2022/12/27، وستعقد مسابقات خلال فترة الحملة تمر بعدة مراحل، حيث سيتم تقديم آلاف الجوائز للفائزين، والتي تقدّر قيمتها بأكثر من ثلاثة ملايين ريال، يتم توزيعها خلال ثلاث مراحل على المشتركين.
وتتضمن الحملة تقديم تخفيضات على العديد من الأصناف والمنتجات الغذائية والاستهلاكية في جميع فروعها التي بلغ إجمالي عددها أكثر من 296 فرعاً موزعةً في أكثر من 75 منطقة ومدينة حول أنحاء المملكة.
وأتاحت "أسواق العثيم" المشاركة في السحب على الجوائز بتحميل برنامج الولاء "اكتساب"، ومن ثمّ الضغط على خانة "اشترك الآن"، والتوجه إلى أقرب فرع لمسح الباركود هُناك والإجابة على السؤال، بالإضافة إلى إمكانية الاستفادة من الخصومات والعروض المميزة التي يقدمها تطبيق "اكتساب". 66 عاماً أسواق العثيم.