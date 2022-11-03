"أسواق العثيم" تُطْلق حملة ضخمة تشمل آلاف الجوائز القيّمة

بدأت الحملة يوم الأربعاء الموافق 2022/11/2، وتستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 2022/12/27، وستعقد مسابقات خلال فترة الحملة تمر بعدة مراحل، حيث سيتم تقديم آلاف الجوائز للفائزين، والتي تقدّر قيمتها بأكثر من ثلاثة ملايين ريال، يتم توزيعها خلال ثلاث مراحل على المشتركين.