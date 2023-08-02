سفير السعودية لدى مصر يفتتح المقر الجديد لمركز خدمات التأشيرات "تأشير"

افتتح أسامة بن أحمد نقلي، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية، في القاهرة اليوم المقر الرئيسي لمركز خدمات التأشيرات "تأشير" التابع للشركة السعودية لحلول التأشيرات والسفر، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، بحضور الرئيس التنفيذي للشركة فهد بن سليمان العمود، والوزير المفوض مدير إدارة الخصائص الحيوية بوزارة الخارجية فهد بن سالم أبو اثنين، ورئيس القسم القنصلي بالسفارة سلطان بن فراج السبيعي.
وتجول السفير نقلي داخل المركز، واطلع على سير العمل، واستمع إلى شرح مفصل عن جميع الخدمات التي يقدمها المركز لطالبي تأشيرات الدخول للمملكة، بدءًا من استلام جواز السفر مرورًا بمعالجة الطلب وأخذ الخصائص الحيوية، وانتهاء بصدور التأشيرة.
وأعرب سفير خادم الحرمين الشريفين في تصريح له عقب الجولة عن ارتياحه لما شاهده من المستوى المتطور في تقديم الخدمات برؤية جديدة، وأساليب حديثة، وبهدف أن تكون بكفاءة وانضباط وسرعة إنجاز من مركز "تأشير" التابع للشركة السعودية لحلول التأشيرات والسفر، التي جاءت محل شركة تسهيل السابقة لتقديم خدمات التأشيرات في جمهورية مصر العربية.
وأوضح أن عمل المركز الجديد يتواكب مع تطبيق السعودية خدمة التأشيرات الإلكترونية في مصر، التي تهدف إلى أتمتة ورفع جودة الخدمات القنصلية المقدمة من وزارة الخارجية، المعلنة شهر مايو الماضي.
وأكد السفير نقلي أن ذلك يعكس ما تشهده السعودية من تطور في مجال تقديم الخدمات الحكومية والمجالات الأخرى، وفق برامج ومستهدفات رؤية السعودية 2030، التي تحظى بدعم ورعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وتوجيه وإشراف ومتابعة وثيقة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-.
ويقع المقر الرئيسي لمركز خدمة التأشيرات "تأشير" في قلب العاصمة المصرية بمنطقة القطامية على الطريق الدائري؛ بما يحقق سهولة الوصول إليه من أرجائها كافة.
ويُعدُّ المركز أكبر مركز في الشرق الأوسط، كما يبلغ عدد الأفرع الرئيسية له في مصر 11 فرعًا، تغطي القاهرة الكبرى والإسكندرية والسويس.
وتصل الطاقة الاستيعابية للمركز الجديد إلى استقبال 2400 جواز سفر في اليوم، يعمل على إنجازها نحو 80 موظفًا، بمن فيهم موظفو البريد السريع الذي يرسلون الجوازات بعد إنهاء إجراءاتها إلى عناوين أصحابها في أنحاء جمهورية مصر العربية كافة.
وفي ختام اللقاء أشاد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية بجهود منسوبي المركز، والتقط معهم الصور التذكارية بتلك المناسبة.