الوطنية للإسكان NHC تُطلق مشروعين جديدة خلال معرض ريستاتكس جدة

أعلنت الشركة الوطنية للإسكان (NHC) عن إطلاق مشروعي ”الثريا” و”السدن” في محافظة جدة، التي تمثل إضافة نوعية للسوق العقاري في المنطقة، وتعزز من جودة الحياة وتقدم خيارات سكنية متكاملة.
ويقع مشروع الثريا الذي يصنف من المشاريع الفاخرة "كوارترز" في سدايم شمال أبحر، ويوفر أكثر من 700 وحدة سكنية بتصاميم عصرية تعكس الهوية الحجازية، ويضم المرافق التجارية والحدائق والمرافق العامة، لتحقق الراحة والرفاهية والخصوصية العالية للأسرة السعودية ضمن بيئة حيوية ذات طابع حضري مميز، تتكامل فيها المرافق الأساسية والترفيهية كالمدارس والمساجد والمحلات التجارية والمرافق الرياضية والساحات الترفيهية وممرات المشاة، وتشتمل المنطقة على مركز تجاري ومجمع مدرسي إلى جانب الحدائق والمناطق الترفيهية التي تغطي مساحة تتجاوز 61 ألف م2.
فيما يقع المشروع الثاني "السدن" جنوب جدة على مساحة 592 ألف متر مربع، ويوفر أكثر من 900 وحدة سكنية بتصاميم مميزة مستلهمة من تراث المنطقة. ويتميز ببيئة متكاملة الخدمات والمرافق الترفيهية والتعليمية والمسطحات الخضراء ومسارات المشاة، بالإضافة إلى تطبيق التقنية في كافة مراحله الإنشائية، إذ يعد الأول من نوعه في تطبيق تقنية الواقع الافتراضي لمشاهدة الوحدات والتنقل في المشروع بالكامل، لتسهيل تجربة السكان.
ودعت الوطنية للإسكان NHC الراغبين في الحجز والتعرف على كافة تفاصيل المشاريع إلى زيارة جناحها في معرض ريستاتكس جدة الذي انطلق اليوم الخميس ولمدة أربعة أيام في مركز سوبر دوم برعاية محافظ جدة الأمير سعود بن عبد الله بن جلوي، كما يمكن الحجز لمشروع الثريا من خلال الرابط: https://sakani.sa/app/offplan-projects/1417 فيما يمكن الحجز لمشروع السدن عبر الرابط: https://sakani.sa/app/offplan-projects/1416
وتسعى NHC من خلال هذه المشاريع إلى تعزيز التنوّع في الخيارات السكنية وزيادة المعروض العقاري، حيث حظيت منطقة مكة المكرمة بمشاريع نوعية تطورها الوطنية للإسكان NHC بالشراكة مع نخبة من المطورين العقاريين، منها بوابة مكة، والجوهرة وسدايم وخيالا ومجتمع السدن، على مساحة تتخطى 17 مليون مترًا مربعًا لتوفّر أكثر من 33 ألف وحدة سكنية ضمن بيئات مطورة ترتقي بمفاهيم جودة الحياة.