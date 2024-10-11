الوطنية للإسكان NHC تُطلق مشروعين جديدة خلال معرض ريستاتكس جدة

وتسعى NHC من خلال هذه المشاريع إلى تعزيز التنوّع في الخيارات السكنية وزيادة المعروض العقاري، حيث حظيت منطقة مكة المكرمة بمشاريع نوعية تطورها الوطنية للإسكان NHC بالشراكة مع نخبة من المطورين العقاريين، منها بوابة مكة، والجوهرة وسدايم وخيالا ومجتمع السدن، على مساحة تتخطى 17 مليون مترًا مربعًا لتوفّر أكثر من 33 ألف وحدة سكنية ضمن بيئات مطورة ترتقي بمفاهيم جودة الحياة.