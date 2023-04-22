تركي آل الشيخ يعلن إطلاق فعاليات جولة المملكة 2023 في مايو المقبل

وتضم الجولة عددًا من المسرحيات المميزة باستعراض مجموعة من الفنون الأدائية والتعبيرات والإيماءات؛ لتجسيد مشاهد كوميدية فريدة، ومنح الجمهور تجربة مميزة بفوريتها التي تجعلهم يتقاسمون ترفيه اللحظة ويعيشون أجواءَ استثنائية في مسارح المملكة، التي تستضيف مجموعة أعمال مسرحية؛ من أبرزها: مسرحية الطيارة، وذات اللايكات، ومسرحية مسفر الرئيس التنفيذي، إضافة إلى شقة لندن، وحتى لا يطير الدكان، وغرفة 13، والحرب العالمية السادسة، وهادي فالنتاين، وميمو، وقابل للنشر، والمحترمين، وتو ذا موون.