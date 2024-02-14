الرياض تستضيف المؤتمر الصحفي للقائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية

وتعتبر الجائزة العالمية للرواية العربية، والتي يرعاها حاليا مركز أبوظبي للغة العربية وتحظى بدعم من مؤسسة جائزة بوكر في لندن، من أهمّ الجوائز الأدبية المرموقة في العالم العربي، وتهدف إلى رفع مستوى الرواية العربية وتعزيز مكانتها في المشهد العالمي بتوفير منصة فاعلة للتعريف بأعمال الكتاب العرب ودعمها وتوسيع دائرة قرّائها، كما أنها تعمل على تعزيز الاتصال الثقافي بين العالم العربي والعالم الغربي، وتشجع ترجمة أعمال الكتّاب المرشّحين في القائمة القصيرة إلى لغات أخرى، إذ يجذب تقدير الجائزة انتباه الناشرين من أنحاء العالم، وعلى ذلك تحصد الروايات المقترنة بالجائزة زيادةً في المبيعات وإمكانية الوصول إلى جمهور أوسع من القرّاء في الوسَطين العربي والعالمي.