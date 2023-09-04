حوّلها "تعليم مكة" والمطالبات تعليق.. الدراسة الحضورية مستمرة بجامعة أم القرى!

برغم تعليق الدراسة المسائية في مدارس مكة المكرمة اليوم الاثنين، بسبب الأحوال الجوية المتوقعة؛ لا تزال الدراسة الحضورية مستمرة في الفترة المسائية بجامعة أم القرى، دون تعليق، أسوة بمدارس التعليم العام.
وكانت الإدارة التعليمية بمنطقة مكة المكرمة، قد قررت في وقت متأخر اليوم، تحويل الدراسة عبر منصة "مدرستي" اليوم الاثنين 19/ 2/ 1445هـ في جميع المدارس المسائية بالعاصمة المقدسة، بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد وحفاظًا على سلامة الطلاب والطالبات.
فيما لم تعلق جامعة أم القرى المحاضرات المسائية للطلاب والطالبات في مقرها الرئيسي وفروعها في المحافظات، وسط مطالبات من أولياء الأمور بتحويل الدراسة عن بُعد أسوة بمراحل التعليم العام.
من جانبه، أهاب مركز إدارة الأزمات والكوارث بإمارة مكة، بالجميع، أخذ الحيطة والحذر وتجنب مجاري السيول ومناطق تجمعات المياه نظرًا لتعرض معظم محافظات المنطقة لأمطار رعدية وعواصف ترابية بدايةً من اليوم حتى يوم الجمعة المقبل؛ حسب التقرير الصادر عن المركز الوطني للأرصاد.