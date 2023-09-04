حوّلها "تعليم مكة" والمطالبات تعليق.. الدراسة الحضورية مستمرة بجامعة أم القرى!

‏وكانت الإدارة التعليمية بمنطقة مكة المكرمة، قد قررت في وقت متأخر اليوم، تحويل الدراسة عبر منصة "مدرستي" اليوم الاثنين 19/ 2/ 1445هـ في جميع المدارس المسائية بالعاصمة المقدسة، بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد وحفاظًا على سلامة الطلاب والطالبات.