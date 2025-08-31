شاهد .. حديقة الملك سلمان نموذج عالمي لمدينة خضراء بلا حدود

وفي رحلة البناء داخل حديقة الملك سلمان، يبرز تطوير مباني المواقف نقاطَ ربطٍ رئيسة موزعة في أنحاء الحديقة التي تربط الزوار بعالم من الطبيعة بعيدًا عن ضوضاء المدينة، بين المرافق المبتكرة بتقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد وأعمال الزراعة المستمرة في رحاب الحديقة، وتعد مباني المواقف أول نقاط، التقاء الزوار مع الحديقة، إذ صُممت المواقف لتكون جزءًا من تجربة الحديقة نفسها، وتدمج بين المواقف والمرافق العامة والخدمات المتنوعة في 8 مبانٍ موزعة إستراتيجيًّا لتغطي جميع مناطق الحديقة، وتتنوع تصاميمها لتمنح كل مبنى طابعًا خاصًا به، إضافة إلى تسهيل حركة الزوار، وتنظمها منذ لحظة وصولهم حتى انطلاقها في أرجاء الحديقة.