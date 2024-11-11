"حساب المواطن": الإعلان عن صدور نتائج الأهلية يتم شهرياً من خلال الحساب الرسمي

أكّد "حساب المواطن"، أنه يتم الإعلان عن صدور نتائج الأهلية شهرياً من خلال الحساب الرسمي للبرنامج.
وأضاف البرنامج رداً على استفسار أحد المستفيدين حول موعد دراسة الأهلية، أنه بالإمكان معرفة نتيجة الأهلية عن طريق حساب المستفيد (دراسة الأهلية).
وكان البرنامج قد أودع أمس الأحد، 3.4 مليار ريال مخصّص دعم شهر نوفمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين معايير الاستحقاق في الدفعة الرابعة والثمانين 10.7 مليون مستفيد وتابع.
وأوضح مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبد الله الهاجري؛ أن إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته 222 مليار ريال؛ منها 2.6 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة، مشيراً إلى أن 74% من المستفيدين حصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1476 ريالاً.
وأضاف "الهاجري"؛ أن عدد أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج في هذه الدفعة أكثر من 2.1 مليون رب أسرة؛ مشكّلين ما نسبته 75%، وبلغ عدد التابعين 7.8 مليون مستفيد.