"فيصل بن عياف": هذه قصة الإيقافات شمال طريق الملك سلمان.. وموعد الرفع قريبًا

وأضاف: كل مرحلة تحوُّل من الطبيعي أن يصاحبها بعض التحديات، والدولة حريصة أشد الحرص على مصالح المواطنين، من أعلى مستويات القيادة -حفظها الله- إلى المسؤولين الحكوميين كافة، كلهم حريصون أشد الحرص على كل مواطن وكل مالك أرض ومصلحته. وبشكل عام، الإيقافات في مدينة الرياض تمرُّ بمرحلتين: توجد جهات تطلب الإيقاف، وجهات تنفِّذ الإيقاف. والأمانة غالبًا أو في كل الحالات هي الجهة التي تُنفِّذ الإيقاف، ويأتيها الطلب من الجهات المخولة، وتنفِّذ الأمانة. وعلى هذا الأساس كثير من الناس يعتقد أن الأمانة هي التي طلبت الإيقاف.