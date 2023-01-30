البريد السعودي "سبل" يستعرض رحلة نجاح خدمة توصيل الأدوية وإنجازاتها

تشارك "سبل" والشركات التابعة لها ناقل إكسبريس وInfinite pl في معرض الصحة العربي "Arab Health 2023" المقام في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك خلال الفترة من 30 يناير إلى 2 فبراير 2023م، حيث تستعرض في جناحها حلول الرعاية الصحية والعلوم الحيوية، بالإضافة للخدمات اللوجستية المتخصصة عبر خدمة البريد الدوائي.
ويُعتبر معرض الصحة العربي "Arab Health 2023" أحد أكبر المعارض والمؤتمرات الطبية في قطاع الرعاية الصحية في الشرق الأوسط، وذلك بمشاركة أكثر من 3000 عارض من أكثر من 70 دولة حول العالم، حيث يُعتبر مناخًا لاكتشاف آفاق جديدة ومستقبلية لأحدث التجارب في لوجستيات الخدمات الطبية والعلوم الحيوية على المستوى العربي والدولي، ويعد فرصة لعرض الخدمات اللوجستية التي تقدمها سبل والشركات التابعة لها في هذا المجال، من خلال عرضه لأحدث الأدوات والتقنيات المستخدمة لحلول الرعاية الصحية من خلال خدمة البريد الدوائي، التي تم إطلاقها في عام 2020 بالتعاون مع وزارة الصحة، لتوصيل الأدوية والمستلزمات الطبية للمستفيدين من مراجعي المستشفيات الحكومية والمستشفيات الخاصة المتعاقدة مع سبل بكل أمان وجودة وموثوقية عالية إلى منازلهم دون الحاجة لزيارة المستشفيات عبر أسطول متكامل من مركبات توصيل الميل الأخير ونقلها بطرق سليمة وآمنة.
الجدير بالذكر، أن سبل نجحت في إيصال أكثر من 1.700.000 وصفة طبية لأكثر من 250 ألف مستفيد في أكثر من 200 مدينة وقرية بمختلف مناطق المملكة، كما وصل إجمالي المستشفيات المفعلة للخدمة أكثر من 200 مستشفى حول المملكة.
وتعد مشاركة البريد السعودي "سبل" في مثل هذه المعارض والمنتديات النوعية فرصة لاستعراض أحدث المنتجات والخدمات الإلكترونية واللوجستية التي تسهم في تسريع الأعمال، كما تهدف إلى إبراز مساهمتها في الخدمات الحكومية الرقمية مـن خـلال دعـم رفـع تصنيـف المملكـة فـي مؤشـر الأداء اللوجستي وعرض خدمات تحاكي تطلعات شركائها وعملائها وطموحات المختصين في القطاع اللوجستي محليًا وعالميًا.