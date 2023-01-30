البريد السعودي "سبل" يستعرض رحلة نجاح خدمة توصيل الأدوية وإنجازاتها

ويُعتبر معرض الصحة العربي "Arab Health 2023" أحد أكبر المعارض والمؤتمرات الطبية في قطاع الرعاية الصحية في الشرق الأوسط، وذلك بمشاركة أكثر من 3000 عارض من أكثر من 70 دولة حول العالم، حيث يُعتبر مناخًا لاكتشاف آفاق جديدة ومستقبلية لأحدث التجارب في لوجستيات الخدمات الطبية والعلوم الحيوية على المستوى العربي والدولي، ويعد فرصة لعرض الخدمات اللوجستية التي تقدمها سبل والشركات التابعة لها في هذا المجال، من خلال عرضه لأحدث الأدوات والتقنيات المستخدمة لحلول الرعاية الصحية من خلال خدمة البريد الدوائي، التي تم إطلاقها في عام 2020 بالتعاون مع وزارة الصحة، لتوصيل الأدوية والمستلزمات الطبية للمستفيدين من مراجعي المستشفيات الحكومية والمستشفيات الخاصة المتعاقدة مع سبل بكل أمان وجودة وموثوقية عالية إلى منازلهم دون الحاجة لزيارة المستشفيات عبر أسطول متكامل من مركبات توصيل الميل الأخير ونقلها بطرق سليمة وآمنة.