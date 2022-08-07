سفير السعودية بالنمسا يعزي أسرة المعلم السعودي وطفله ضحيتَيْ حادث قطار تيرول

وكان عدد من طلاب المعلم الحسنية وزملاؤه قد شاركوا بتغريدات مؤثرة عدة عن المعلم. أحد طلابه غرد: "أستاذي ومعلمي بالصف الأول الثانوي، أستاذ/ عبد الإله الحسنية -رحمة الله عليك-. فجعنا خبر وفاته، ونشهد الله أنك ما قصرت معنا، ولا مع أحد من الطلاب، وأنه لم يتبقَّ أحد من طلابك إلا وترحم عليك، وذكرك بالخير. لك معنا مواقف لا تنسى، وذكرى لا يمحوها الزمن".