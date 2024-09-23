اليوم الوطني.. مطار الملك سعود يستقبل المسافرين بالأعلام والورود

أقام مطار الملك سعود في الباحة، اليوم، احتفالية بمناسبة اليوم الوطني 94 للمملكة، بحضور مدير المطار المهندس فيصل الغامدي، وقيادات القطاعات الحكومية والتشغيلية في المطار.