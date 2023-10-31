Azar يطلق خاصية "اختر وطابق" لخصوصية أكثر للمستخدمين

وتُعتبر "نور" من أبرز الشخصيات النسائية المؤثرة في السعودية وقد حصلت مؤخراً على جائزة المرأة العربية لعام 2023 في مجال صناعة المحتوى.

ويأتي هذا التعاون ضمن حملة "اختيارك بكيفك" التي تستهدف تسليط الضوء على دور المرأة العربية في تطوير المجتمع السعودي خلال السنوات الأخيرة، والتي ستستمر لثلاثة أشهر مقبلة.

ومن مميزات هذا التطبيق أنه يمكنك الاستمتاع بتطبيق فلاتر الفيديو المتنوعة وملصقات التعرف على الوجه أثناء مكالمة فيديو، وإذا قمت بإرسال دردشة إلى الطرف الآخر أثناء الفيديو المكالمة تتم ترجمتها إلى اللغة الأصلية للطرف الآخر.