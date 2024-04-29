ترك بصمة متميزة.. "وزارة الإعلام" تنعى المعلق الرياضي محمد رمضان

نعت وزارة الإعلام، وفاة الإعلامي والمعلق الرياضي محمد رمضان؛ الذي وافته المنية، اليوم الإثنين، بعد أن ترك بصمته المتميزة في التاريخ الرياضي والإعلامي السعودي.
وقالت الوزارة في نعيها: نسأل الله أن يغفر له ويرحمه ويسكنه فسيح جناته.. إنا لله وإنا إليه راجعون.
وكان قد أعلن اليوم عن وفاة المعلّق الرياضي والإعلامي السابق محمد عبدالرحمن رمضان؛ بعد معاناة مع المرض عن عمرٍ يناهز 91 عاماً.
ويعد الفقيد أحد أقدم المعلّقين العرب والسعوديين؛ حيث أمضى أربعة عقود خلف المايكروفون الرياضي، ومثلت الرياضة السعودية عشقاً للفقيد.