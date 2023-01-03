تكريم الجبر التجارية على دعمها للمؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام "إخاء"

تسلّم الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة الجبر التجارية وكلاء سيارات كيا الأستاذ وائل بغدادي درعاً تقديرياً من معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، ومعالي وزير التعليم الأستاذ يوسف البنيان، والرئيس التنفيذي للمؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام (إخاء) المهندس عمر الحسين؛ خلال حفل (إخاء) السنوي الذي رعته ماسياً شركة الجبر التجارية، جاء هذا التكريم نظير جهود الشركة ومشاركتها الفاعلة في دعم أنشطة وبرامج المؤسسة؛ والتي كان من أبرزها تقديم جائزة شركة الجبر التجارية للتفوق العلمي، حيث حصل الطالب المتفوق على سيارة كيا K5 هايبرد، تم تخصيصها لتحفيز الطلاب على الاجتهاد والتفوق في ميادين البحث العلمي.
وثمّن الرئيس التنفيذي للمؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام (إخاء) المهندس عمر الحسين دعم شركة الجبر التجارية ومساندتها الفاعلة لتحقيق رسالتها السامية تجاه هذه الفئة الغالية المتمثلة في مساندتها ووضعها على الطريق الصحيح ليصبح أفرادها عناصر مثمرة ومنتجة في مشروع نهضة الوطن التي رسمتها رؤية المملكة 2030.
من جهته، قدّم الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة الجبر التجارية الأستاذ وائل بغدادي شكره وتقديره لمعالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ومعالي وزير التعليم، والرئيس التنفيذي للمؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام (إخاء) على هذا التكريم الذي يعتزّ به جميع منسوبي شركة الجبر التجارية كونه جاء تقديراً لقيام الشركة بمسؤوليتها الاجتماعية تجاه جزء مهم من مجتمعنا الذي يحثنا ديننا الحنيف على الاهتمام بهم ورعايتهم من منطلق التكافل الاجتماعي، وتابع البغدادي قائلاً: "وأنا أسجل شكر وتقديري على هذا التكريم أؤكد بأن شركة الجبر التجارية تحرص على تفعيل رسالتها الاجتماعية بأفضل شكل ممكن، وتوجيهها لتحقيق أهدافها الإيجابية التي تخدم مختلف فئات المجتمع، وهو ما يؤكد عليه السادة مؤسسي هذه الشركة الذين يولون الجانب الاجتماعي والخيري اهتماماً وعناية خاصة تمثلت في العديد من المشاريع وأوجه الدعم المختلفة طيلة الأعوام الماضية، والتي سوف تستمر بإذن الله مستقبلاً".