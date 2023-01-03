تكريم الجبر التجارية على دعمها للمؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام "إخاء"

من جهته، قدّم الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة الجبر التجارية الأستاذ وائل بغدادي شكره وتقديره لمعالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ومعالي وزير التعليم، والرئيس التنفيذي للمؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام (إخاء) على هذا التكريم الذي يعتزّ به جميع منسوبي شركة الجبر التجارية كونه جاء تقديراً لقيام الشركة بمسؤوليتها الاجتماعية تجاه جزء مهم من مجتمعنا الذي يحثنا ديننا الحنيف على الاهتمام بهم ورعايتهم من منطلق التكافل الاجتماعي، وتابع البغدادي قائلاً: "وأنا أسجل شكر وتقديري على هذا التكريم أؤكد بأن شركة الجبر التجارية تحرص على تفعيل رسالتها الاجتماعية بأفضل شكل ممكن، وتوجيهها لتحقيق أهدافها الإيجابية التي تخدم مختلف فئات المجتمع، وهو ما يؤكد عليه السادة مؤسسي هذه الشركة الذين يولون الجانب الاجتماعي والخيري اهتماماً وعناية خاصة تمثلت في العديد من المشاريع وأوجه الدعم المختلفة طيلة الأعوام الماضية، والتي سوف تستمر بإذن الله مستقبلاً".