فيصل بن سلطان: يوم التأسيس يجسّد تاريخاً حافلاً بالإنجازات والتحولات الإيجابية

رفع الأمير فيصل بن سلطان بن عبدالعزيز الأمين العام لمؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.
وقال: ذكرى يوم التأسيس مناسبة عزيزة تجسد تاريخاً حافلاً بالإنجازات والتحولات الإيجابية التي شهدتها المملكة على مدار القرون الثلاثة الماضية، منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى على يد الإمام محمد بن سعود عام 1727م, وذكرى هذا اليوم المجيد تجدد في نفس كل سعودي الفخر والاعتزاز بوطننا الحبيب، ويذكرنا بالتزامنا بقيم الوحدة والتقدم والخير.
وأشار الأمير فيصل بن سلطان إلى أن المملكة شهدت تحولات هائلة عبر مسيرة التأسيس منذ الدولة السعودية الأولى وحتى الدولة السعودية الثالثة حيث أرسى الملك عبدالعزيز دعائم الدولة ومن بعده أبناؤه الملوك، حتى تحقق حلم بناء الوطن، ورسخت المملكة مكانتها كدولة قوية ورائدة في المنطقة، وعلى المستوى العالمي.
وأكد أن المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حرصت على تعزيز التعليم والرعاية الصحية وتوفير الإسكان وتطوير البنية التحتية وتشجيع الاستثمارات وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال عبر برامج طموحة تضمنتها رؤية المملكة 2030، التي تستهدف التحول الاقتصادي والاجتماعي وتنويع الاقتصاد وتعزيز الابتكار وتطوير القطاعات غير النفطية، مما يعزز الفرص الاقتصادية، ويحسن مستوى المعيشة للمواطنين والمقيمين.
وبين أن المملكة حباها الله بنعمة الاستقرار والازدهار، فهي تعمل على تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة، وتجاوزت بعملها الإنساني والخيري والتنموي محيطها المحلي لتصل إلى مجتمعات العالم المحتاجة، وتصدرت بلادنا ولله الحمد الدول الأكثر تقديمًا للمساعدات والوقوف بجانب الشعوب المنكوبة في أرجاء العالم، كما تدعم مبادرات الأمم المتحدة، وتسهم في الجهود العالمية لمكافحة الفقر والجوع وتحقيق التنمية المستدامة.
واختتم الأمير فيصل بن سلطان تصريحه داعيًا الله أن يديم الله على بلادنا الأمن والرخاء والتقدم والازدهار في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين.