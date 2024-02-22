فيصل بن سلطان: يوم التأسيس يجسّد تاريخاً حافلاً بالإنجازات والتحولات الإيجابية

وأشار الأمير فيصل بن سلطان إلى أن المملكة شهدت تحولات هائلة عبر مسيرة التأسيس منذ الدولة السعودية الأولى وحتى الدولة السعودية الثالثة حيث أرسى الملك عبدالعزيز دعائم الدولة ومن بعده أبناؤه الملوك، حتى تحقق حلم بناء الوطن، ورسخت المملكة مكانتها كدولة قوية ورائدة في المنطقة، وعلى المستوى العالمي.

وأكد أن المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حرصت على تعزيز التعليم والرعاية الصحية وتوفير الإسكان وتطوير البنية التحتية وتشجيع الاستثمارات وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال عبر برامج طموحة تضمنتها رؤية المملكة 2030، التي تستهدف التحول الاقتصادي والاجتماعي وتنويع الاقتصاد وتعزيز الابتكار وتطوير القطاعات غير النفطية، مما يعزز الفرص الاقتصادية، ويحسن مستوى المعيشة للمواطنين والمقيمين.