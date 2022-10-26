"لجنة الصداقة البرلمانية التركية- السعودية" يزور مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف

واطلع الوفد خلال الزيارة على منظومة الخدمات المتكاملة التي يوفرها المجمع لخدمة المسلمين في كافة أرجاء العالم وأحدث الإصدارات بمختلف اللغات التي تم إنتاجها داخل المجمع من إصدارات مطبوعة ورقمية، وطريقة عمل الآلات الخاصة بطباعة المصحف الكريم والمراحل التي تمر بها، إلى أن يتم إنتاج المصحف في نسخته النهائية بعد التدقيق والمراجعة، كما اطلع الوفد على نسخة من مصحف (برايل) المخصص للمكفوفين، التي تتميز بسهولة معرفة رقم الآية التي تم الوقوف عليها؛ وذلك للتيسير على هذه الفئة أثناء قراءة السور والآيات في المصحف.