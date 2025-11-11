وزير الحج والعمرة يلتقي بأكثر من 100 وزير ومفتي ورئيس مكتب شؤون الحج في العالم الإسلامي ويحثهم على استكمال إجراءات التعاقد قبل 15 رجب

وأكد معاليه خلال اللقاء، على جملة من الإجراءات التنظيمية التي يجب الالتزام بها خلال الفترة المقبلة، أبرزها:

• إنهاء التعاقد على خدمات المخيمات قبل 15 رجب، وخدمات السكن في مكة المكرمة والمدينة المنورة قبل 13 شعبان.

• إرسال تأشيرات الحج للإصدار قبل الأول من شوال، دون تمديد بعد هذه المواعيد، مع تعزيز الوعي المجتمعي بعدم الحج إلا بتصريح رسمي.

• نشر الرسائل التوعوية بالتنسيق بين الوزارات والمكاتب، حمايةً للحجاج من أي استغلال أو تضليل.

• اشتراط شهادة الاستطاعة الصحية شرطًا أساسيًا لإصدار التأشيرة، على أن تصدر بتوقيع رئيس المكتب ومسؤول البعثة الطبية، وألا تُصدر أي تأشيرة إلا بعد اعتماد الشهادة إلكترونيًا عبر منصة (مسار).

• دفع قيمة الهدي والأضاحي يتم فقط من خلال مكاتب شؤون الحجاج وعبر مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي، مع منع التعامل مع أي جهات غير نظامية.

• التأكيد على أن بطاقة نسك ضرورية لدخول الحرم المكي أو المشاعر المقدسة.

• إدخال بيانات الإداريين والطبيين والإعلاميين ابتداءً من اليوم، واستكمال رفعها قبل 1 رجب القادم.

• استكمال تعيين الناقلات الجوية وحجز الخانات الزمنية لنقل الحجاج قبل 15 رجب القادم.

• تنفيذ جميع التعاملات المالية والإدارية عبر منصة نسك مسار.