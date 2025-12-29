النهدي والدواء: منافسة على الواجهة واتفاق على الأسعار

المفارقة الأبرز، أن الشركتين تتنافسان ظاهريًا في عدد الفروع، والحملات التسويقية، والانتشار الجغرافي، بينما كشفت قرارات الهيئة عن اتفاق على عنصر يُفترض أنه جوهر المنافسة: السعر، وهو ما ينعكس مباشرة على المستهلك، لا سيما في قطاع حيوي كقطاع الأدوية.