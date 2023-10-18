"خوجة" يهنئ القيادة بالذكرى التاسعة لتولي الملك سلمان مقاليد الحكم

وأضاف "خوجة": رغم كل التحديات التي شهدتها المملكة في الفترة السابقة إلا أن خادم الحرمين الشريفين تميز بحكمته ونظرته البعيدة منطلقًا من الإرث العريق لبلاده وأساسات الحكم التي ترسخت عليها العقيدة السياسية لهذه البلاد، ليعالج الحاضر وعينه على المستقبل في المجالات كافة، كما أثمرت في أن تعيش بلادنا هذه الأيام أوج نموها وازدهارها، وتنعم بالأمن والاستقرار رغم التحديات التي تعصف بكثير من دول العالم، ماضية في طريقها لبناء مستقبل أكثر إشراقًا وطموحًا.