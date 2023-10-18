"خوجة" يهنئ القيادة بالذكرى التاسعة لتولي الملك سلمان مقاليد الحكم

رفع أمين عام اتحاد المستشفيات العربية البروفيسور توفيق أحمد خوجة خالص التهاني القلبية والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده -حفظهما الله- ولجميع أفراد الشعب السعودي بمناسبة ذكرى البيعة التاسعة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان التي تصادف اليوم الأربعاء.
وقال "خوجه": إننا في هذه الذكرى الغالية على قلوبنا لنشعر بالفخر بقيادتنا الرشيدة والاعتزاز بوطننا الغالي تجسيداً لمشاعر الوفاء وصدق الانتماء لهذه الأرض المباركة أرض الحرمين الشريفين، حيث تنعم بلادنا الغالية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- بالأمن والأمان والحياة الكريمة والنهضة التنموية الشاملة والتطور في شتى المجالات".
وأضاف "خوجة": رغم كل التحديات التي شهدتها المملكة في الفترة السابقة إلا أن خادم الحرمين الشريفين تميز بحكمته ونظرته البعيدة منطلقًا من الإرث العريق لبلاده وأساسات الحكم التي ترسخت عليها العقيدة السياسية لهذه البلاد، ليعالج الحاضر وعينه على المستقبل في المجالات كافة، كما أثمرت في أن تعيش بلادنا هذه الأيام أوج نموها وازدهارها، وتنعم بالأمن والاستقرار رغم التحديات التي تعصف بكثير من دول العالم، ماضية في طريقها لبناء مستقبل أكثر إشراقًا وطموحًا.
وتابع: في كل ذكرى نستلهم ونُشيد بالإنجازات التي تحققت للوطن والمواطن والمقيم على حد سواء، والتي وصلت المملكة خلالها إلى آفاق المجد والرفعة والرقي عالمياً، ولا يزال -يحفظه الله- وبدعم من ولي عهده الأمين دائباً ودون توقف في تحقيق المستهدفات المرسومة لمسيرة النهضة وفق استراتيجية رؤية المملكة 2030 التي رسمها سمو ولي العهد منطلقاً لنهضة البلاد وتقدمها، ما جعل البلاد تكتسب العالمية في مسيرتها النهضوية وبلوغها المكانة الراقية على مستوى الدول المتقدمة.
ويختتم البروفيسور "خوجة" حديثه: يتجدد العهد والولاء مع احتفاء بلادنا الغالية بالذكرى التاسعة لمبايعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ملكاً للبلاد، وعلى ضوئها نستذكر هذه المناسبة بمشاعر عظيمة من الفخر والامتنان، وسط الدعوات بأن يحفظ الله ملكنا وسمو ولي عهده الأمين، وأن تشهد بلادنا مزيداً من التقدم والنماء والازدهار في مختلف المجالات.