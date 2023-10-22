أولى حالات الوسم و"تيج" تتحوّل لإعصار.. "الحصيني": أمطار تستمر أياماً وهذه مناطقها

قال الباحث في الطقس، العضو المؤسّس للجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ إن اليوم الأحد أولى حالات وسم عام ١٤٤٥هـ؛ حيث يتوقع حالة ممطرة يمكن تصنيفها من خفيفة إلى متوسطة تستمر أياماً عدة.
وأوضح "الحصيني"؛ أن الحالة تمتد إلى أجزاءٍ من منطقتَي الشمالية والجوف، ثم حائل والقصيم، وأقصى شمال وغرب ومنطقة الرياض، وشمال غرب المنطقة الشرقية، وشرق تبوك، وأجزاء من مناطق: المدينة المنوّرة ومكة المكرّمة والباحة وعسير وجازان.
ونبّه، عبر حسابه على منصة "إكس"، إلى امتداد الأمطار إلى أجزاءٍ من اليمن والإمارات وسلطنة عُمان، ومتوقع توسع الحالة لتشمل أجزاءً أخرى من المملكة حتى تنتهي الحالة المدارية.
وأشار إلى تحول العاصفة المدارية "تيج"، إلى إعصار مداري من الدرجة الثانية؛ حيث تتراوح سرعة الرياح حول مركزه (83 - 95 عقدة)، ويتمركز جنوب غرب بحر العرب، والوجهة المتوقعة ما بين سلطنة عُمان واليمن -إن شاء الله-، ومتوقع أن يصل إليها يوم الثلاثاء 9 ربيع الآخر 1445هـ، إلا أن يصرفه الله.