أولى حالات الوسم و"تيج" تتحوّل لإعصار.. "الحصيني": أمطار تستمر أياماً وهذه مناطقها

وأشار إلى تحول العاصفة المدارية "تيج"، إلى إعصار مداري من الدرجة الثانية؛ حيث تتراوح سرعة الرياح حول مركزه (83 - 95 عقدة)، ويتمركز جنوب غرب بحر العرب، والوجهة المتوقعة ما بين سلطنة عُمان واليمن -إن شاء الله-، ومتوقع أن يصل إليها يوم الثلاثاء 9 ربيع الآخر 1445هـ، إلا أن يصرفه الله.