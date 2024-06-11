"شؤون الجامعات" يقرّ لائحة البحث العلمي والابتكار في الجامعات

وافق مجلس شؤون الجامعات على لائحة البحث العلمي والابتكار في الجامعات؛ بهدف تنظيم نشاط البحث العلمي والابتكار والجهات البحثية في الجامعات السعودية وإثراء العلم والمعرفة في جميع المجالات التي تخدم الإنسانية وتعزز الاقتصاد المبني على المعرفة والابتكار؛ بما يتناسب مع خطط التنمية التي تتبناها المملكة وتحقق المستهدفات الوطنية.