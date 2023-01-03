وكالة شؤون المسجد النبوي تكثف أعمال التنظيف تزامنًا مع الأمطار

كثفت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي جهودها من خلال أعمال تنظيف المسجد النبوي وسطحه وساحاته ومرافقه، وتهيئته للزوار والمصلين، تزامنًا مع هطول الأمطار على منطقة المدينة المنورة.