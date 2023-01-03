وكالة شؤون المسجد النبوي تكثف أعمال التنظيف تزامنًا مع الأمطار

كثفت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي جهودها من خلال أعمال تنظيف المسجد النبوي وسطحه وساحاته ومرافقه، وتهيئته للزوار والمصلين، تزامنًا مع هطول الأمطار على منطقة المدينة المنورة.
وحرصت الوكالة على رفع السجاد من المواقع المكشوفة وتجفيف مياه الأمطار في الساحات، وتوزيع المظلات على الزوار والمصلين؛ لضمان سلامتهم وتوفير أرقى الخدمات وتذليل كل الصعوبات لهم ليؤدوا عباداتهم بكل يسر وسهولة.
وتم توزيع معدات شفط المياه ومعدات الغسيل داخل المسجد النبوي وخارجه للإسهام الفعال في عملية التجفيف، وتوزيع العمالة على المواقع بأعداد كافية لتغطية الاحتياج لتقديم أفضل الخدمات للزائرين والمصلين.