"الخريف": نعمل على الاستفادة من فرص ومكانة المملكة لخدمة القطاع الصناعي

وأضاف: إننا نتابع باهتمام مخرجات منظومة الصناعة وما تحقق في إطارها من عمل وإنجاز نوعي أسهم في أن تحتل منتجاتنا الوطنية مكانة مرموقة وثقة عالية، مضيفًا أن ارتفاع عدد المصانع إلى أكثر من (11) ألف مصنع، إلى جانب استمرار نمو الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية وارتفاع حجم الصادرات الصناعية السلعية، كل ذلك يؤكد جاذبية القطاع للاستثمارات المحلية والأجنبية.

وشهد اللقاء عدة جلسات وأوراق عمل، كما أتيح النقاش مع الحضور حول العديد من الموضوعات المتعلقة بالصناعة، والتي أجاب عنها وزير الصناعة والثروة المعدنية.