محليات

"أمن الطرق" بعسير تقبض على شخصين لترويجهما الأمفيتامين

توقيفهما واتخاذ الإجراءات النظامية وإحالتهما إلى جهة الاختصاص
"أمن الطرق" بعسير تقبض على شخصين لترويجهما الأمفيتامين

قبضت القوة الخاصّة لأمن الطرق في منطقة عسير، على مواطنَين لترويجهما مادة الأمفيتامين المخدر مخبأةً في مركبة يقودها أحدهما.

وتمّ توقيفهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أيّ نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق: مكة المكرّمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

عسير
القوة الخاصة لأمن الطرق
مادة الأمفيتامين المخدر

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