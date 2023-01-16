تزامنًا مع عطلة نهاية الأسبوع المطولة.. إقبال كبير على "بوليفارد وورلد"

يُذكر أن "بوليفارد وورلد" تضم العديد من المناطق التي تتيح للزوار التعرف على ثقافات عديدة حول العالم وتشمل: (الهند، فرنسا، الصين، المكسيك، أمريكا، اليابان، المغرب، إسبانيا، إيطاليا، اليونان)، وتقام فيها عروض الألعاب النارية المتنوعة بشكل يومي، وتضم أكبر بحيرة صناعية في العالم، وتضم أكبر كرة ضوئية LED في العالم، حائزة على شهادة موسوعة غينيس.