تزامنًا مع عطلة نهاية الأسبوع المطولة.. إقبال كبير على "بوليفارد وورلد"
شهدت منطقة "بوليفارد وورلد"، إحدى المناطق الترفيهية في موسم الرياض 2022 أمس، إقبالًا من الزوار تزامنًا مع عطلة نهاية الأسبوع المطولة للمدارس والطلاب.
وتستقبل المنطقة روادها يوميًّا من 03:00م إلى 11:00م للاستمتاع بأكثر من 120 تجربة مختلفة، من 10 دول حول العالم في مكان واحد.
تفصيلًا، حرص زوار منطقة المغرب على تذوق الأكلات المغربية؛ مثل عصير زعزع، وشربة الحريرة، والمسمن، والبستيلا، والبريواق، والاستمتاع باحتساء الشاي المغربي التقليدي عبر المقاهي المتوفرة.. كما حصدت فنون التطريز والصناعات اليدوية والفرق الشعبية التي تستعرض فنونها وسط الممرات والأسواق والأرضيات التي تحاكي حضارة المغرب إعجاب الزائرين.
وتضم منطقة المغرب العديد من الأسواق التي تضم الأقمشة المطرزة والصناعات الشعبية كالجلاليب والأحذية والحقائب والقبعات والأطباق.
وتحظى منطقة بوليفارد وورلد بتقديم خيارات متنوعة من الترفيه لزائريها؛ باحتوائها على ثقافات وأجواء فريدة لعشر مناطق حول العالم بمطاعمها وأسواقها وفنونها، إضافةً إلى خيارات ترفيهية حصرية، مثل الغوص تحت الماء، والتحليق في سماء العاصمة الرياض من خلال التلفريك والعديد من الألعاب والعروض اليومية.
يُذكر أن "بوليفارد وورلد" تضم العديد من المناطق التي تتيح للزوار التعرف على ثقافات عديدة حول العالم وتشمل: (الهند، فرنسا، الصين، المكسيك، أمريكا، اليابان، المغرب، إسبانيا، إيطاليا، اليونان)، وتقام فيها عروض الألعاب النارية المتنوعة بشكل يومي، وتضم أكبر بحيرة صناعية في العالم، وتضم أكبر كرة ضوئية LED في العالم، حائزة على شهادة موسوعة غينيس.
وتسمح منطقة "بوليفارد وورلد"، بدخول مجاني لمن هم دون 12 سنة شاملة دخول بوليفارد رياض سيتي ، ودخول ذوي الإعاقة مجانًا بشرط إبراز البطاقة الأصلية للمطابقة، وكذلك الدخول المجاني لمن فوق الـ60 سنة في حال إبراز بطاقة موسم الرياض في تطبيق توكلنا خدمات.
ويمكن حجز تذاكر الدخول للمنطقة عبر الرابط: https://riyadhseason.sa/zones/boulevard-world/ .