"الزويد": "المؤسسة العامة" تقود صناعة التحلية العالمية كأكبر منتج للمياه المحلاة

وتتصدر المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في المملكة، أكبر منتجي المياه المحلاة عالميًا بإنتاج يصل 2.2 مليار متر مكعب سنويًا، منها 1.2 مليار متر مكعب سنويًا من منظومات الإنتاج بالساحل الشرقي و1.0 مليار متر مكعب سنويًا من منظومات الإنتاج بالساحل الغربي على البحر الأحمر.