"الموارد البشرية" توضح خطوات الاستفادة من المبادرة التحفيزية للمتعاقدين مع منشآت الحراسات

حدّدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، خطوات الاستفادة من المبادرة التحفيزية للمنشآت المتعاقدة مع منشآت الحراسات الأمنية.
ووفق المبادرة يمكن للمنشأة الاستفادة من المبادرة بعد استيفاء الشروط وإصدار تصريح أجير للحصول على امتياز تنعكس على نطاقاتها .
وأوضحت الوزارة أن الاستفادة من المبادرة تتم عبر عدة خطوات، منها: تقديم طلب التصريح عن طريق شركة الحراسات الامنية، ثم يتم التحقق من التأمينات الاجتماعية، والموافقة على الطلب، لتنعكس معادلة نطاقات في ملف المنشأة فوراً.
وأطلقت الوزارة من خلال منصة أجير مبادرة تحفيزية للشركات المتعاقدة مع شركات الحراسات الأمنية، وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود الوزارة الرامية لتحسين بيئة العمل للسعوديين في منشآت القطاع الخاص.
ووفق الوزارة تتضمن المبادرة احتساب معامل التوطين لحراس الأمن السعوديين لمصلحة المنشآت المتعاقدة مع شركات الحراسات الأمنية، ويمكن لتلك المنشآت الاستفادة من المبادرة بعد تحقيق عدة ضوابط وشروط تتضمن حداً أدنى للأجور يبدأ من 4.500 ريال.
يُذكر أن هذه المبادرة تأتي ضمن سلسلة من المبادرات التي أطلقتها الوزارة لرفع كفاءة سوق العمل السعودي، وزيادة جاذبيتها، منها "نظام حماية الأجور، ومبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، وبرنامج ودي، وغيرها من المبادرات التي تهدف إلى تحسين بيئة العمل في المملكة".