"الموارد البشرية" توضح خطوات الاستفادة من المبادرة التحفيزية للمتعاقدين مع منشآت الحراسات

يُذكر أن هذه المبادرة تأتي ضمن سلسلة من المبادرات التي أطلقتها الوزارة لرفع كفاءة سوق العمل السعودي، وزيادة جاذبيتها، منها "نظام حماية الأجور، ومبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، وبرنامج ودي، وغيرها من المبادرات التي تهدف إلى تحسين بيئة العمل في المملكة".