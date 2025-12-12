"المشيطي" يؤكد أهمية التعاون الدولي في تبنّي نهج تكاملي لتعزيز استدامة البيئة والموارد الطبيعية

وبيّن المهندس "المشيطي" أن المملكة أكملت إعادة تأهيل أكثر من 500 ألف هكتار من الأراضي المتدهورة، وزراعة أكثر من 151 مليون شجرة، ضمن تحقيق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء، كما تواصل العمل على مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، التي تضم 30 دولة عربية وآسيوية وإفريقية، مشيرًا إلى أن المبادرتين تمثلان إطارًا للتعاون الإقليمي والدولي لتوحيد جهود حماية البيئة، والحد من تدهور الأراضي، وتعزيز التكيف مع التغير المناخي، واستدامة الموارد الطبيعية.