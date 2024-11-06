"السديس" يعتمد برنامج "تعظيم السنة وحفظها رواية ودراية"

وقال رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس: "إن برنامج 'تعظيم السنة وحفظها رواية ودراية'؛ يأتي انطلاقًا من حرص الرئاسة على تعزيز مكانة السنة النبوية في نفوس المسلمين، وحثهم على حفظها وفهمها وتطبيقها في حياتهم اليومية، من خلال منهج علمي ديني مؤصل رصين ومتكامل".