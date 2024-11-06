"السديس" يعتمد برنامج "تعظيم السنة وحفظها رواية ودراية"

أعلنت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، اليوم الأربعاء، إطلاق برنامج "تعظيم السنة وحفظها رواية ودراية".
وذكرت رئاسة شؤون الحرمين عبر منصة "إكس"، أن ذلك يأتي في خطوة تهدف إلى تعزيز المعرفة الإثرائية بالسنة النبوية المطهرة، وتعميق فهمها بين المسلمين، وامتدادًا لجهود القيادة الرشيدة في الاهتمام بالسنة النبوية ونشرها.
وقال رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس: "إن برنامج 'تعظيم السنة وحفظها رواية ودراية'؛ يأتي انطلاقًا من حرص الرئاسة على تعزيز مكانة السنة النبوية في نفوس المسلمين، وحثهم على حفظها وفهمها وتطبيقها في حياتهم اليومية، من خلال منهج علمي ديني مؤصل رصين ومتكامل".