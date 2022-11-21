"تعليم الطائف" يُتابع حادث مُعلمات تربة ويطمئن على صحتهن.. ويُعزي والد الطفلة المتوفاة

وكانت "سبق" تابعت تفاصيل الحادث، بعد أن استقبل طوارئ مستشفى تربة العام التابع لصحة الطائف، أمس الأحد، حادثاً لثلاث معلمات وطفلة وسائق، على طريق حضن الذي يربط محافظة تربة بالطائف، وأسفر الحادث عن وفاة الطفلة -رحمها الله- وإصابة المعلمات والسائق بكدمات، حيث تمّ عمل الفحوصات والأشعة اللازمة للاطمئنان على حالتهم الصحية.