"تعليم الطائف" يُتابع حادث مُعلمات تربة ويطمئن على صحتهن.. ويُعزي والد الطفلة المتوفاة

قال المتحدث الرسمي لـ"تعليم الطائف" عواض الخديدي إن المدير العام للتعليم بالطائف الدكتور فهد بن ماجد الشريف، تابع الحادث المروري الذي تعرض له ثلاث معلمات أثناء ذهابهن لعملهن بإحدى المدارس التابعة لمكتب التعليم بتربة صباح الأحد نتيجة انحراف المركبة التي تقلهن وانقلابها، ما نتج عنه إصابة المعلمات بإصابات مختلفة، ووفاة طفلة كانت برفقة والدتها المعلمة.
واطمأن "الشريف" على صحة المعلمات اللاتي نُقلن على الفور لمستشفى تربة، وقُدمت لهن العناية الطبية اللازمة ووضعهن الصحي مستقر - ولله الحمد -.
ووجه "الشريف" مدير مكتب التعليم بتربة بمتابعة حالة المعلمات مع المستشفى أولاً بأول، وتقديم الخدمة اللازمة لهن، حيث حضر مدير المكتب سعود البقمي ومساعدته إلى مستشفى تربة واطمأنا على صحة المعلمات وسلامتهن، فيما قدم الدكتور الشريف التعازي لوالد الطفلة المتوفاة، سائلاً الله لها الرحمة والمغفرة.
وكانت "سبق" تابعت تفاصيل الحادث، بعد أن استقبل طوارئ مستشفى تربة العام التابع لصحة الطائف، أمس الأحد، حادثاً لثلاث معلمات وطفلة وسائق، على طريق حضن الذي يربط محافظة تربة بالطائف، وأسفر الحادث عن وفاة الطفلة -رحمها الله- وإصابة المعلمات والسائق بكدمات، حيث تمّ عمل الفحوصات والأشعة اللازمة للاطمئنان على حالتهم الصحية.
وبعد تقديم الخدمة الصحية تمّت كتابة خروج لهم وهم بحالة صحية جيدة، ولله الحمد.