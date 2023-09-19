استخراج عملة معدنية من مريء طفلة بمستشفى جنوب القنفذة

وقال متحدث "صحة القنفذة" إبراهيم المتحمي: إن الطفلة حضرت لطوارئ المستشفى، برفقة والديها، وهي تعاني ألمًا شديدًا بحلقها أدى إلى صعوبة البلع للأكل والشرب؛ إثر ابتلاع العملة المعدنية، والتي عَلِقَت في أعلى المريء، مما تسبب في اختناق وعدم القدرة على البلع.