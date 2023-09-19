استخراج عملة معدنية من مريء طفلة بمستشفى جنوب القنفذة

استخرج فريق طبي متخصص بمستشفى جنوب القنفذة العام، عملة معدنية من مريء طفلة تبلغ عامًا ونصف العام.
وقال متحدث "صحة القنفذة" إبراهيم المتحمي: إن الطفلة حضرت لطوارئ المستشفى، برفقة والديها، وهي تعاني ألمًا شديدًا بحلقها أدى إلى صعوبة البلع للأكل والشرب؛ إثر ابتلاع العملة المعدنية، والتي عَلِقَت في أعلى المريء، مما تسبب في اختناق وعدم القدرة على البلع.
وأضاف "المتحمي" أنه بعد الكشف الفوري على الطفلة والتشخيص وعمل الفحوصات اللازمة قرر الفريق الطبي إجراء عملية منظار فورية للطفلة، وبعد إجراء العملية والتي تكللت بنجاح ولله الحمد، استُخرجت العملة المعدنية بنجاح.
وأوضح أنه بعد نجاح العملية دون حدوث مضاعفات تُذكر، تم تنويم الطفلة لمدة يوم كامل؛ للاطمئنان عليها، قبل أن تغادر المستشفى وهي بصحة جيدة، ولله الحمد.
يُذكر أن مستشفى جنوب القنفذة العام أجرى 1219 عملية جراحية متنوعة، خلال النصف الأول للعام 2023م.