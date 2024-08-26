جامعة الباحة تعلن نتائج القبول في 16 برنامجًا للماجستير

تجدر الإشارة إلى أنه جرى فرز وتدقيق ما يزيد على 8000 طلب للقبول على برامج الماجستير للعام الجامعي الحالي في 16 برنامجًا للماجستير في عدد من التخصصات العلمية.. وللاطلاع على مزيد من التفاصيل عن نتائج القبول زيارة الموقع https://bu.edu.sa/web/deanship-of-scientific-research.