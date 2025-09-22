‏NHC تستعد للاحتفال باليوم الوطني السعودي الـ 95 في وجهاتها العمرانية

الجدير بالذكر تحرص NHC على أن تكون وجهاتها العمرانية نابضة بالحياة، حيث لا تقتصر على توفير مساكن حديثة فحسب، بل تتحول إلى فضاءات مجتمعية تحتضن فرحة السكان وتجمعهم حول قيم الانتماء والفخر بالوطن، وتتيح لهم المشاركة الفاعلة في المناسبات الوطنية والاجتماعية، بما يسهم في ترسيخ الروابط المجتمعية وتعزيز جودة الحياة، وتجسد رؤية الشركة في بناء مجتمعات عمرانية متكاملة، مواصلةً تأكيد مكانتها كأكبر مطور عقاري في المنطقة.