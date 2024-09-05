"الطيران المدني" تنظم ورشة عمل لتعزيز الأمن السيبراني في منظومة القطاع

يذكر أن الهيئة العامة للطيران المدني تحرص على إقامة مثل هذه البرامج والمبادرات للتعريف والاطلاع على أحدث ما توصل إليه من تقنيات، ولترسيخ ثقافة أمن الطيران المدني وتحقيق مستهدفات المنظمات الدولية في هذا المجال وبما يتوافق مع المستهدفات الوطنية، إضافة إلى تحقيق أعلى درجات الأمن ومواكبة التطورات المتسارعة في هذه الصناعة المتوافقة مع الإستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران.