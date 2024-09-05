"الطيران المدني" تنظم ورشة عمل لتعزيز الأمن السيبراني في منظومة القطاع

نظمت الهيئة العامة للطيران المدني بالتعاون مع البرنامج التعاوني لأمن الطيران المدني في الشرق الأوسط التابع للمنظمة الدولية للطيران المدني "الإيكاو" اليوم ولمدة ثلاثة أيام بمدينة جدة، ورشة عمل "تعزيز الأمن السيبراني في منظومة الطيران المدني"، بمشاركة 28 ممثلاً من الدول أعضاء البرنامج.
وتهدف الورشة التي دشّنها نائب الرئيس التنفيذي لأمن الطيران رئيس البرنامج التعاوني لأمن الطيران بالشرق الأوسط محمد بن سعد الفوزان، إلى إبراز جهود البرنامج التعاوني، وجهود الهيئة العامة للطيران المدني في رفع وتعزيز الأمن السيبراني بالشرق الأوسط، إضافة إلى التأكيد على أهمية وضع إستراتيجية وأطر فعالة لضمان حماية الأصول التقنية والمعلوماتية لمنظومة الطيران.
وتناولت الورشة موضوعات تتعلق بتشريعات الأمن السيبراني الدولية والوطنية، وحوكمة الأمن السيبراني، وإدارة المخاطر، علاوة على الالتزام بعمليات الأمن السيبراني في الطيران المدني.
يذكر أن الهيئة العامة للطيران المدني تحرص على إقامة مثل هذه البرامج والمبادرات للتعريف والاطلاع على أحدث ما توصل إليه من تقنيات، ولترسيخ ثقافة أمن الطيران المدني وتحقيق مستهدفات المنظمات الدولية في هذا المجال وبما يتوافق مع المستهدفات الوطنية، إضافة إلى تحقيق أعلى درجات الأمن ومواكبة التطورات المتسارعة في هذه الصناعة المتوافقة مع الإستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران.