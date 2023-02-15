بالصور.. الإبل الأصايل علامة مميزة خلال فعاليات مزاد الجوف

أصبح مزاد الإبل بالجوف مركزًا لتبادل الثقافات التراثية والشعبية؛ حيث حمل المعروض في المخيمات والبركسات المتنقلة والمواقع الجانبية طابعًا ونكهة صحراوية تنبعث منها رائحة الحطب ولهيب الفحم والقهوة السعودية ومنادي القهوة "تقهو"، التي ملأت مخيمات أهالي المنطقة.
ورغم كون المزاد بمنطقة الجوف يقام للمرة الأولى هذا العام؛ إلا أن محبي الإبل والمهتمين توافدوا بشكل كبير قبل انطلاقته بأيام.
ويُتوقع ازدياد أعداد رواد المزاد خلال الأيام القادمة بعد انطلاقته الرسمية اليوم الأربعاء.
ووثّقت عدسة "سبق" صورًا للمزاد، وكشفت عن إبل الأصايل التي يملكها مالك الإبل أبو مفلح مرزوق الدلاقمة الشراري، الذي حصل على المركز الثالث في الصياهد.
وكشف "الشراري" أن أسعار الأصايل تتراوح ما بين 500 ألف إلى 50 ألفًا وقد تصل إلى المليون ريال؛ مشيرًا إلى أنه يملك منقية حراير، من سلالة وضيحان؛ حيث توارثها أبًا عن جد؛ حيث تتميز بضرب المسافات الطويلة دون تعب، مع ميزة السرعة.