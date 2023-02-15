بالصور.. الإبل الأصايل علامة مميزة خلال فعاليات مزاد الجوف

وكشف "الشراري" أن أسعار الأصايل تتراوح ما بين 500 ألف إلى 50 ألفًا وقد تصل إلى المليون ريال؛ مشيرًا إلى أنه يملك منقية حراير، من سلالة وضيحان؛ حيث توارثها أبًا عن جد؛ حيث تتميز بضرب المسافات الطويلة دون تعب، مع ميزة السرعة.