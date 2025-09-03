بمشاركة 6500 زائر.. "الاتصالات الدولية" تعلن مخرجات الرياض للتنظيم المبتكر في ختام GSR25

أعلن الاتحاد الدولي للاتصالات، من العاصمة الرياض، "مخرجات الرياض للتنظيم المبتكر" في ختام أعمال الندوة العالمية لمنظمي الاتصالات (GSR25)، التي نظمتها بالشراكة مع هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، وشهدت حضورًا تجاوز 6500 مشارك وزائر من داخل المملكة وخارجها.
وأوضحت المخرجات أن التنظيم المبتكر يستند إلى مبادئ أساسية أبرزها: جعل الابتكار ممارسة تنظيمية، وتكييف القدرات المؤسسية مع التحولات الرقمية، والاستفادة من التقنيات لتعزيز التميز، إلى جانب التعاون العابر للحدود، والحوكمة التشاركية، والتركيز على مستقبل رقمي يتمحور حول الإنسان.
واستضافت الرياض أعمال النسخة الـ25 من الندوة خلال الفترة من 31 أغسطس إلى 3 سبتمبر 2025، وشهدت مشاركة وزراء ورؤساء هيئات تنظيمية وخبراء دوليين وممثلين عن القطاعين العام والخاص، إلى جانب عدد من الفعاليات المصاحبة.
وشهدت الفعاليات تدشين النسخة العاشرة من "واحة الإعلام" بالشراكة مع وزارة الإعلام، واستضافة قمة الاتزان الرقمي (Sync)، وفعالية (TEDxRiyadh)، إضافة إلى أجنحة ابتكارية في تقنيات التنظيم الرقمي (RegTech).
وناقشت الجلسات موضوعات متعددة، شملت الذكاء الاصطناعي، البنية التحتية الرقمية، تقنيات الجيل السادس، الإنترنت المستدام، الدبلوماسية الرقمية، الرياضات الإلكترونية، وتنظيم الطيف الترددي.
وتأتي استضافة المملكة للندوة تأكيدًا على ريادتها الرقمية عالميًا، ودورها المحوري في صياغة مستقبل التنظيمات الرقمية ودعم التنمية الرقمية المستدامة.