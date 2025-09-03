بمشاركة 6500 زائر.. "الاتصالات الدولية" تعلن مخرجات الرياض للتنظيم المبتكر في ختام GSR25

وأوضحت المخرجات أن التنظيم المبتكر يستند إلى مبادئ أساسية أبرزها: جعل الابتكار ممارسة تنظيمية، وتكييف القدرات المؤسسية مع التحولات الرقمية، والاستفادة من التقنيات لتعزيز التميز، إلى جانب التعاون العابر للحدود، والحوكمة التشاركية، والتركيز على مستقبل رقمي يتمحور حول الإنسان.