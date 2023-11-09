اختتام فعاليات ملتقى الأحساء للشركات الناشئة 2023

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب أمير المنطقة الشرقية، وبحضور وتشريف صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر، محافظ الأحساء، اُختتمت (صباح اليوم الخميس) فعاليات (ملتقى الأحساء للشركات الناشئة 2023)، ضمن مبادرة سمو محافظ الأحساء لتفعيل الأسبوع العالمي لريادة الأعمال، وذلك بتنظيم من غرفة الأحساء؛ ممثلةً بمركز الأمير أحمد بن فهد بن سلمان لتطوير الأعمال (سنا) ومجلس ريادة الأعمال، في دورته الثالثة، على مدى ثلاثة أيام.