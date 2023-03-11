أكاديميون وأدباء بمعرض الشرقية للكتاب 2023: نعيش يقظة لغوية.. ومناهج اللغة العربية تفتقد للإلهام

وترى د. طه في بداية الندوة، أن مناهج اللغة العربية الحالية تفتقد للإلهام، ولا تستشرف أحدث ما وصل إليه العلم، مؤكدةً على ضرورة أن تكون اللغة صناعة مختصين من مختلف المجالات، مبينةً أن اللغة العربية لغة تفكير يقع على مؤسساتها دور مهم ورصين في جعلها أكثر شبابًا، وأن يكون هناك متعلم ناطق باللغة العربية حتى إن كان ثنائي اللغة كطلاب المدارس الدولية، فواجب على المدراس الدولية تدريس اللغة العربية، وتعزيزها بقرارات محكمة حتى تجعل منها صناعة.