الشراكة السعودية الأمريكية في الذكاء الاصطناعي.. تمكين رقمي وريادة إقليمية

ترتكز الشراكة السعودية الأمريكية في الذكاء الاصطناعي على الاستفادة من المزايا النسبية التي تتمتع بها المملكة، ومنها ريادتها في مجال الطاقة، ووفرة الأراضي المناسبة لإنشاء مراكز بيانات عملاقة، إلى جانب قاعدة بشرية مؤهلة تضم أكثر من 400 ألف موظف في مجالات التقنية، تم تأهيل العديد منهم عبر برامج تدريبية متقدمة بالتعاون مع شركات أمريكية كبرى مثل “أبل”، و”جوجل”، و”أمازون”، و”مايكروسوفت”.