تدخل جراحي لاستئصال ورم تسبّب في تآكل عظام الفك السفلي لمريض بالقصيم

تمكّن فريق جراحة الفم والفكين في مركز طب الأسنان الإقليمي بالقصيم، من إزالة ورم ضخم في الفك السفلي لمريض كان يشكو فترة طويلة من ألم وتورم في المنطقة الأمامية الوسطى من الفك السفلي سبّب له تشوّهاً في الوجه.